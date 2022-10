Dólar futuro: ceden las expectativas de devaluación en el corto plazo y el BCRA reduce su posición vendida

Por Carolina Paparatto cpaparatto@ambito.com.ar Los mercados de dólar futuro operaron con bajas en todos los plazos, reflejando que las expectativas de devaluación se fueron atenuando a lo largo de octubre. Por un lado, las tasas implícitas marcaron una tendencia a la baja y se alejaron de sus máximos históricos de fines de agosto, y, por otro lado, tanto los contratos operados como la posición vendida del Banco Central se redujeron considerablemente en comparación a los picos alcanzados a fines de julio. Para los analistas, la mejora en las reservas del Banco Central, ante la implementación del dólar soja, moderó las tensiones cambiaras y aflojó las expectativas del mercado en el corto plazo.

Con respecto al comienzo de este mes, las tasas implícitas cayeron del 99% al 73,9% para los contratos a fines de octubre, del 111,3% al 101,1% TNA para noviembre, del 118,5% al 112,9% para diciembre y del 122% al 119% para enero. Mensualmente, la caída de las tasas implícitas en el tramo corto promedia el 20%.La misma tendencia siguió el interés abierto, que refleja el total de contratos en el mercado de futuros. Cayó a u$s4.166 millones, menos de la mitad del máximo de u$s9.678 millones alcanzado a fines de julio. En cuanto a la posición vendida del Banco Central, Emiliano Anselmi, de Portfolio Personal Inversiones, la estimó en u$s2.700 millones. “Atribuimos esta baja a que hay menos demanda por cobertura, lo que le permite al BCRA intervenir menos, vender menos contratos. La multiplicidad de tipos cambios hacer creer al mercado que el dólar A3500/oficial, que es el que siguen los futuros, no va a ser tocado, por lo que va perdiendo atractivo”, señaló.Así, la posición vendida del Central se aleja de los u$s8.000 millones que alcanzó a fines de julio, en medio de la incertidumbre desatada tras la salida de Martín Guzmán, Un nivel que había encendido las alarmas dado el límite que tiene la autoridad monetaria con el FMI. El acuerdo con el Fondo establece un límite de u$s9.000 millones para 2022: u$s5.000 millones en el Rofex y u$s4.000 millones en el MAE. En este sentido, esta baja sustancial le permite al Banco Central tener más poder de fuego en caso de que las tensiones cambiaras se incrementen en los próximos meses. Vale recordar que el BCRA es el principal vendedor en el mercado de futuros, y actúa en el mismo para calmar expectativas de devaluación ante bruscos aumentos de búsquedas de cobertura de los inversores.Alejandro Caramella, de First Capital Markets, señaló: “La baja en los futuros es concreta, el Central bajó fuerte la posición y es algo que viene haciendo en los últimos dos meses con cada vencimiento de mes, lo que refleja una baja en lo que son las expectativas de devaluación en el corto plazo. El mercado está comprando esa idea y se nota en la curva de futuros y de bonos dólar linked. Entre los motivos, el dólar soja permitió acumular u$s5.000 millones y aliviar las expectativas de devaluación, y por parte del Gobierno hay un mensaje claro de que no hay intenciones de devaluar”. Coincidió Tomás Ruiz Palacios, estratega de renta fija en Consultatio, quien sostuvo que la dinámica se corresponde con una caída en el precio de los bonos dólar linked y también de los duales. “Sin embargo, la principal razón es que la fuerte acumulación de reservas en septiembre y la buena revisión del FMI ahuyentaron las expectativas de devaluación, así como también las señales del Gobierno de que la bandera de la coalición gobernante es no devaluar”, indicó.No obstante, agregó: “Por más que los precios cortos cayeron, las forwards, que indican la devaluación directa que se espera por cada mes, venían en niveles muy altos. Por ejemplo, en noviembre todavía se espera una devaluación del 8%, en diciembre del 10% y en enero del 9,5%. La película que te muestra Rofex es que el mercado le cree al Gobierno más en el corto que en el mediano plazo, dado que, en los contratos más largos los precios nunca dejaron de subir”.