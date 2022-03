Dólares paralelos, en baja: ¿hasta dónde puede ceder la brecha?

Pero el dato clave fue la compresión de las brechas, que en el primer mes del año habían superado largamente el 100%: frente al dólar oficial, el blue cerró el viernes con un spread del 88%, mientras que en el caso del MEP la brecha cedió al 75% y en el CCL, al 78%. Ámbito consultó a distintos analistas sobre cómo podría continuar esta tendencia.

“Las cotizaciones paralelas se movieron a la baja por el optimismo generado a partir de la expectativa de aprobación del acuerdo con el Fondo (que implica el cese progresivo de la emisión monetaria, principal factor que venía fogoneando la brecha). El acuerdo tiene una meta de acumulación de reservas, que se lograría vía superávit de cuenta corriente, lo cual vuelve endógeno al tipo de cambio (si faltan dólares, tiene que subir el tipo de cambio, y viceversa). Cuánto más se actualice el tipo de cambio oficial, menores serán las expectativas en torno a un dólar atrasado, lo cual quita presión a la brecha cambiaria”, dijo Paula Malinauskas, economista de LCG.

Por su parte, Isaías Marini, economista de Econviews, en diálogo con este diario, sostuvo: “La brecha con los dólares alternativos puede reducirse aún más, pero esperamos que permanezca alta. El acuerdo con el FMI fue una buena noticia que alejó los temores de una disparada del dólar, y en este sentido también jugó a favor la expectativa de mayores ingresos de divisas por la suba de los commodities y por los fondos frescos del FMI. Los dólares financieros habían subido ante el temor de que se caiga el acuerdo y esta noticia trajo algo de alivio. En este contexto entra a jugar otro factor, que es el carry trade. La suba de las tasas de interés (que probablemente continúe) favorecen el traspaso a pesos en el corto plazo. La cuestión es cuánto durará eso, porque eventualmente algunos de los ahorristas querrán pasarse a dólares nuevamente y eso empujaría la cotización del dólar”.

“En este escenario, es probable que la brecha caiga algo más, tal vez a un 70%, pero difícilmente baje más allá de eso. Esto es así porque el acuerdo no implica ningún tipo de medida que apunte efectivamente reducir la brecha, y de hecho el FMI avaló que el gobierno cuente con mayores facultades para el control de capitales. Además, el tipo de cambio real permanecerá planchado y no es suficiente con este nivel de reservas, por lo que el Central no dudará en apretar el cepo cuando lo crea conveniente. Y cuando ello sucede, la brecha sube”, estimó.