Dónde voto San Juan: consultá el padrón electoral para las elecciones 2023

En San Juan, el voto es de carácter obligatorio para todas las personas de entre 18 y 70 años. Sin embargo, aquellos ausentes deberán justificar su falta ante las autoridades electorales y, caso contrario, deberán abonar una multa económica dispuesta por el órgano electoral de la provincia.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

¿Qué votará San Juan en las PASO 2023 y en las elecciones nacionales?

Las elecciones 2023 en San Juan ya definieron al gobernador y su vice el pasado 2 de julio. Inicialmente, esta votación estaba programada para el 14 de mayo, junto a la elección de los legisladores locales y autoridades municipales, pero fue suspendida por una medida cautelar impulsada por la Corte Suprema de Justicia.

Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio será el próximo gobernador de San Juan tras vencer con el sistema de ley de lemas al frente peronista San Juan por Todos, al que no le alcanzó la sumatoria de votos entre el sublema de Rubén Uñac -hermano del actual mandatario- y el de José Luis Gioja.

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se llevarán a cabo el próximo domingo 13 de agosto en todo el país y definirán a los candidatos que las distintas fuerzas políticas presentarán en las elecciones generales del 22 de octubre para Presidente y Vicepresidente de la Nación.

¿Qué pasa si no figuro en el padrón?

Bajo ningún concepto se admite el voto de alguien que no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa.

La publicación del padrón definitivo para las PASO de las Elecciones 2023 expuso la situación de muchos votantes que no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La Cámara Nacional Electoral (CNE), dispuso un plazo para realizar esos reclamos, y ese período ya venció por lo que, quienes no figuren en el padrón definitivo, no podrán emitir su voto.

Según el artículo 33 del Código Nacional Electoral, los votantes “estarán facultados para pedir, hasta veinte (20) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores y omisiones existentes en el padrón”. “Ello podrá hacerse personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, en forma gratuita, y los jueces dispondrán se tome nota de las rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares del juzgado, y en los que deben remitir para la elección al presidente del comicio”, expresa la normativa.

San Juan: qué pasa si no voto

Según el artículo 15 del Código Electoral de San Juan, el voto es obligatorio y quienes no emitan su voto recibirán una sanción económica de entre $200 y $600 si no justifican su ausencia. Los sanjuaninos tendrán 90 días para justificar la exención.

En este contexto, quedarán exceptuados de votar las personas que pertenezcan a los siguientes grupos:

Jóvenes de 16 y de 17 años.

de 16 y de 17 años. Mayores de 70 años .

. Jueces y sus auxiliares que el día de la elección deban prestar servicios.

que el día de la elección deban prestar servicios. Los que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar.

del lugar donde deban votar. Enfermos o imposibilitados por fuerza mayor.

Personal de organismos o empresas de servicios públicos que se encuentre afectado el día de los comicios por razones laborales.

que se encuentre afectado el día de los comicios por razones laborales. Ciudadanos residentes en el exterior, aunque si quieren pueden hacerlo de manera voluntaria.

Qué documento es válido para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNE), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

y DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

(incluso el que dice “no válido para votar”) Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del Gobierno establece que "se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar". Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

En Argentina, el sufragio es de carácter obligatorio y el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: "Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección". El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

Quienes no concurran a votar tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. De lo contrario, deben pagar una multa. Hasta tanto no se abone esa falta, los ciudadanos quedan registrados como infractores. Esto implica que no pueden hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

Por su parte, las personas de entre 16 y 17 años y los mayores de 70 no reciben penalidades en el caso de no participar de los comicios.

Quiénes están excluidos del Registro Nacional de Electores

Aquellas personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tiene que votar: deberá justificar ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables.

Están excluidos de ir a votar quienes:

Si estás enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional.

Si sos parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones estás impedido de asistir a votar por las siguientes causas

Los dementes declarados tales en juicio.

Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.

Los condenados por faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis.

Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la duración de la sanción.

Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.

Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

Si sos juez o auxiliar y por disposición del Código Electoral Nacional tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios.

