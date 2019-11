"Downton Abbey", para sus seguidores

Producida entre 2010 y 2015, la serie inglesa “Downton Abbey” se convirtió en un programa de culto por su cualidad para mezclar intrigas típicamente telenovelescas en la aristocracia británica de principios del siglo pasado, sin dejar de señalar la diferencia de clases entre la distinguida familia Crowles y sus sirvientes. La historia ahora viene en formato película y, para sus seguidores, es una fiesta. Ellos podrán disfrutar de una versión más lujosa de esas intrigas, solo que aquí no hay nada parecido a los interminables intríngulis del original porque todo debe resolverse en un par de horas. Ese es el punto flojo de esta “Donwton Abbey”. La dirección de arte, la ambientación de época, la fotografía y lo relacionado al concepto de expandir la serie a la pantalla grande apaciguarán el síndrome de abstinencia de sus fans, pero todo esto podría resultar indiferente para aquel que no haya visto la serie original y no sepa asimilar la historia, conflictos y personajes que el planteo da por sentados. Las actuaciones de Maggie Smith y, muy especialmente, de Elizabeth McGovern son algunos de los puntos más fuertes.