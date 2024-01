Dura respuesta de La Matanza a Bullrich por las tomas de tierras

En el texto titulado “La verdadera pasividad ante las tomas de tierra fue de Bullrich, Ritondo, Macri y Vidal”, se afirma que “Bullrich falta a la verdad de un modo alarmante y lo hace para esconder aquellos hechos de público conocimiento ocurridos en La Matanza...”. Al respecto, la administración municipal explica que sucedieron algunas usurpaciones de terrenos entre 2016 y 2019 en la comuna y denuncia que la titular del PRO, por entonces ministra de Seguridad de Macri, “eligió no actuar en una absoluta sintonía con su par de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo quien, así como ella seguía las indicaciones de Macri, respondía a la conducción política de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

En otro pasaje, el escrito expresa que “en La Matanza nada ni nadie impedirá que sigamos trabajando por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos”. Además, el municipio citó al papa Francisco para reforzar su posición: “Francisco expuso con sabiduría las consecuencias de lo contrario cuando dijo: ‘Vivir de comunicaciones que no son auténticas es grave, porque impide las relaciones y, por lo tanto, el amor. Donde hay mentira no hay amor. No puede haber amor’. El amor siempre va a vencer al odio”.

González Catán

Asimismo se asegura que la ministra Patricia Bullrich miente, porque “el secretario de Seguridad de La Matanza es el doctor Eduardo Barcat, un prestigioso profesional que proviene de la Justicia con una carrera intachable, doctorado en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y especialista en derecho público y seguridad”. “Promover este tipo de politiquería barata frente al dolor de las familias que sufrieron las pérdidas de seres queridos califica a quien lo hace”, concluye el documento.

Por el momento, hay dos detenidos por la masacre de González Catán. Se trata de un hombre de 40 años identificado como Walter Escobar y otro llamado Wilson Escobar, apodado “El Chino”, de 36. El primero de ellos fue aprehendido el martes en el hospital Paroissien, donde quedó internado tras sufrir heridas en una pierna durante la balacera. El otro arrestado, en tanto, fue localizado en una de las casas del predio donde se produjo el tiroteo, por policías que estaban tras sus pasos, según confirmaron voceros de la fuerza.