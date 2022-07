Dybala fue presentado en Roma y ya es furor

Y añadió: “Estoy trabajando para producir mi mejor versión, espero hacerlo. Estoy tratando de ponerme en la mejor condición física, habrá muchos partidos de acá a la Copa del Mundo y estoy trabajando en eso”. “La llamada de Mourinho me hizo muy feliz. La primera pregunta que le hice al entrenador fue: `¿A qué aspiramos?´. Siempre intentaré dar lo mejor de mí y aportar mi experiencia”, continuó la “Joya”.

En cuanto a su salida de Juventus, manifestó: “Teníamos un acuerdo para firmar en octubre y el club pidió esperar. Después de marzo recibimos la noticia de que no formaría parte del proyecto en el futuro. No fue un problema económico, pero fue el club el que tomó la decisión junto con el entrenador. Les dije que si esa era su elección no era un problema para mí”.

Por último, habló de la decisión de llevar el número 21 en su espalda: “El último que usó la 10 sabemos quién es (Francesco Totti) y de mi parte hay mucho respeto. Para mí el 21 es muy importante, para la Selección y para lo que gané con Juventus, y espero que sea el número con el que voy a ganar con Roma”. Según Corriere dello Sport, la “21” de la Roma, bajo el nombre del ex Instituto, se agotó en apenas 48 horas y es una camiseta imposible de conseguir en los puntos de venta oficiales, algo que no sucedía desde mediados de 2018, cuando Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus. “Desde esta mañana no paramos ni un momento, no hemos hecho más que estampar camisetas con su nombre”, afirmó una de las vendedoras de las tiendas oficiales.

La Roma, que la pasada temporada ganó la primera edición de la Europa Conference League, terminó sexto en la Serie A 2021-2022 y en la presente temporada disputará la Europa League.