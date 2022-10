Dybala no llegaría para el Mundial

El delantero argentino Paulo Dybala, lesionado el domingo en la victoria de Roma sobre Lecce (2-1) por la Serie A de Italia, conocerá hoy el grado de su dolencia muscular, que podría comprometer su participación en el Mundial de Qatar. Los estudios médicos estaban programados para ayer pero finalmente fueron aplazados hasta hoy y los resultados podrían ser “menos graves de lo esperado”, publicó el diario deportivo La Gazzetta dello Sport. La preocupación por la lesión del cordobés aumentó tras las declaraciones del DT portugués José Mourinho tras el partido: “¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023...”.