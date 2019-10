Echegaray ahora le apunta a Prat Gay

Además, fuentes judiciales señalaron que luego de la decisión de los jueces que sustanciaron el juicio, podría haber una contraofensiva para dos altos funcionarios de la AFIP que declararon en 2016 que parte de la fortuna de Amalia Lacroze de Fortabat se hallaba declarada, no como había postulado Echegaray cuando era titular del organismo recaudador y judicializó la información proveniente de filtraciones respecto a 4040 cuentas en el HSBC Suiza que habrían sido de contribuyentes argentinos sin declarar. Pero ya en 2016 y pese a que existía un dictamen respecto a la cantidad de dinero que debían abonar por no haber declarado esa cuenta, Prat Gay, como superior jerárquico de la AFIP desde Hacienda, consiguió que dos funcionarios de la DGI, Ezio Dino De Lazzer y María Jimena Magno, testificaran que “si bien la cuenta no se hallaba expresada en las declaraciones juradas (...), los activos que la componen se encuentran declarados”.