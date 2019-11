Ecolatina: la renegociación de deuda traerá más ajuste

Durante el mandato presidencial de Alberto Fernández, vencerán alrededor de la mitad de los compromisos, a los que deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas. Dentro de estos vencimientos, está incluida la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023. “Según el perfil de vencimientos, el Tesoro deberá desembolsar en torno a u$s 38.000 millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio. Más de u$s 20.000 millones de estos serán por pagos de deuda relevante”, sostuvo Ecolatina. “Con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, no será posible refinanciar estas deudas”, agregó.

En esta línea, la consultora manifestó que, “al no poder refinanciar voluntariamente sus obligaciones, el Gobierno contará con tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos”. “En otras palabras, el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener”, destacó. Además, “dado que gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, las restricciones no son solo fiscales: con mercados de crédito cerrados, es central mantener un tipo de cambio competitivo para generar los superávits privados externos que permitan afrontar los vencimientos correspondientes”, estimó.

Ecolatina manifestó que “el plan para tornar sostenible la trayectoria de la deuda pública tendrá que considerar medidas para los títulos bajo ley local y extranjera y para la deuda con Organismos Financieros Internacionales”. Pero, además, “deberá tener en cuenta que el resultado primario garantice que los superávits futuros serán suficientes para afrontar los compromisos”, señaló. “Una reestructuración sin quita requeriría un mayor ajuste al fisco lo que golpearía aún más la ya alicaída actividad económica”, agregó.