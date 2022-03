Economía cubrió pedido de fondos de Energía y se garantiza provisión de gas y electricidad

El funcionario había solicitado al inicio de la semana por carta al presidente Alberto Fernández, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, liberara el dinero destinado a su área. “En el ejercicio de mis funciones como secretario de Energía, consciente de las necesidades que se deben afrontar durante el corriente mes para mantener los servicios básicos imprescindibles y actividades críticas vinculadas a mi área, es que por la presente rechazo el recorte impuesto por los Techos de Caja, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas para el país que ello implica”, sostuvo Martínez en la misiva oficial, que también fue enviada al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur.

Martínez advirtió en un principio que el Ministerio de Economía -de quien depende la Secretaría- redujo considerablemente el presupuesto de su área y, en consecuencia, que no había recursos suficientes para pagar la energía necesaria para marzo. Según el funcionario, Guzmán había aplicado al presupuesto mensual lo que se conoce como Techo de Caja y en lugar de girar en marzo $309.802 millones, como se había solicitado, le envió $66.015 millones, apenas el 21% de lo pedido. En ese marco, Martínez aseguró que el presupuesto con que contaba en ese momento su Secretaría no alcanza, “dado que no responden a los requerimientos básicos del área y cuya implementación acarreará consecuencias inmediatas dañosas para el país”.

“Considérese que los $66.015 millones del techo mencionado, no alcanzaría siquiera para cubrir el pago del gas que importamos desde Bolivia, el Barco Metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir la falta de gas que produce temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada, y los 17 barcos de gasoil que contrato CAMMESA para abastecer las centrales térmicas y sus depósitos que se encuentran en niveles mínimos, naves todas que ingresaran a puerto durante marzo; dejando absolutamente desfinanciado todo el resto las obligaciones de la Secretaría de Energía”, puntualizó Martínez.

Y en ese marco advirtió que, sin fondos, se demoraría más el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una “obra que fue anunciada públicamente por el Gobierno Nacional como la solución adecuada y necesaria para incrementar la producción doméstica de gas natural a partir de Vaca Muerta, lo cual ha sido reiterado como hito fundamental en el ámbito de la CERA Week en Houston”. Para este mes se prevían desembolsos por $58.000 millones para el gasoducto.

Fuentes oficiales consultadas por este medio hablaron de que esa situación podría desembocar en la ruptura de la cadena de pagos y provisión de energía eléctrica a las provincias del Norte del país, agravada por el contexto internacional tras el conflicto Rusia-Ucrania.