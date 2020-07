Con la mirada puesta en la deuda, Guzmán disertará ante el Atlantic Council

En paralelo a esta presentación vía web de Guzmán, Argentina continúa revisando cómo llega al 4 de agosto, para saber si hay o no chances de conseguir una adhesión del 50% a la oferta oficial, al menos en algunos de los bonos. Aunque crece cada vez más la chance de una nueva prórroga antes de dar cierre a las tratativas.

Como anticipó hoy Ámbito, el banco Lazard está encabezando una nueva mesa negociadora entre Argentina y los acreedores, en la que intervienen los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) y también los representantes legales de los bonistas, encabezados por Jennifer O’Neil, contratada por BlackRock, y Dennis Hranitzky.

En tanto, el mercado aún se mantiene confiado en que tarde o temprano habrá un acuerdo que evite los juicios, pero empieza a verse cierta ansiedad. "La cuestión no es tanto si hay acuerdo o no, si no cuándo se alcanzaría y en qué condiciones. Me parece difícil lograr un número de adhesiones importante de acá al 4 de agosto", indicó a este medio el exsecretario de Finanzas Daniel Marx.

Por su parte, el exsubsecretario de Finanza Miguel Kiguel sostuvo: “"Los dos tienen incentivo a acordar, pero esto es una partida de póker donde no se muestran las cartas. Lo más probable es que salga bien, pero también es muy probable que la oferta del Gobierno se vuelva a postergar, porque no creo que se pueda cerrar un acuerdo de acá al 4 de agosto".

Asimismo, Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, consignó: “Las cosas están bastante estancadas y daría la impresión de que el Gobierno va a olfatear en estos días cuántas órdenes se recibieron, qué nivel de adhesión hay, para chequear si los bonistas que hicieron la contraoferta tienen lo que dicen tener. Y si no se llega al 50% va a tener que prorrogar y sentarse a negociar en serio”. No obstante, Chialva aclaró: "Las puntas están muy cerca como para no llegar a un acuerdo".

Similares apreciaciones llegan desde New York. El colombiano Alberto Bernal, de XP Investments, señaló a este medio: "Nadie en Wall Street piensa que esto no sale, porque sería ridículo que no salga. La discusión hoy parece ser qué tan bien se van a comportar los bonos ex-post un eventual arreglo". Además, Bernal advirtió: "No entiendo por qué no hay humo blanco ya, la distancia es de 3 centavos. No cerrar esto tiene un costo de oportunidad inmenso".

Mientras tanto, el estadounidense Walter Molano, de BCP Securities, advirtió que la oferta de Argentina es mucho menos tentadora que la que realizó en 2015 Ucrania y que, por lo tanto, la contraoferta de los acreedores es muy conveniente para el país. “No tendría sentido no acordar”, resumió.

También desde la Gran Manzana, el argentino Diego Ferro, de M2M Capital consideró: “Para mi siguen altas las chances de acordar. Es ridículo para el Gobierno pagar el costo político de no llegar a un acuerdo dada la exigua diferencia”.