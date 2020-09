Despejar el fantasma de los holdouts, clave del exitoso canje según los analistas

En cuanto al 1% de bonos que no entraron en el canje, el director de la consultora EPyCa, Martín Kalos, aseguró que se trató de "bonos muy chicos y puntuales". "A veces no alcanzás un acuerdo por no tener interlocutores para negociar", explicó el economista, quien tildó de "exitosísimo" al resultado difundido esta tarde.