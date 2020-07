Tras el acuerdo de la UE, el mundo jugó a favor de los activos argentinos

Desde una óptica similar, el Head Portfolio Manager de Cohen, Diego Falcone, destacó: “Todos los sectores cícliclos (bancos, industriales, energéticas y mineras) anduvieron muy bien. Y Europa tuvo un gran comportamiento, a raíz del acuerdo fiscal al que se comprometió la comunidad europea”.

Respecto de esto último, hay que recordar que luego de semanas de negociaciones, los miembros de la Unión Europea aprobaron un paquete de estímulo por 750 billones de euros, que se obtendrán mediante colocaciones en el mercado financiero. Al mismo tiempo, en Estados Unidos el oficialismo y la oposición debaten un nuevo paquete, en el que el Presidente Donald Trump espera una rebaja en los impuestos a la nómina salarial.

“En ese contexto, nuestros activos lo hicieron muy bien y yo creo que el mercado ya tiene metido en precios que vamos a un acuerdo. Un na tasa de descuento del 10% estará cotizando en niveles de u$s 50. Hoy estamos a 12% de tasa de descuento aproximadamente en promedio. Eso lo que te dice es que firmado el acuerdo Argentina va a comprimir esos 200 puntos”, agregó Falcone.

Respecto de las diferencias que hoy separan a la Argentina de los principales grupos de tenedores de bonos de legislación extranjera, la consultora LCG consignó en un informe: “Es muy poca la diferencia entre las propuestas. Están muy cerca las dos posturas. Respecto a la estructura, la contraoferta apenas recorta la quita del ARG 2041, aumenta el step up de los cupones y eleva el cupón del bono que reconoce el pago de intereses corridos (de 1% a 5% anual para la versión en USD), pero con impacto mínimo. La diferencia en Valor Presente Neto es apenas de u$s 3 en promedio”.

Además, desde LCG sostuvieron: “En lo legal es interesante notar que los bonistas bajaron pretensiones. Ya no piden el Indenture 2005, piden cambios al de los globales. Esto muestra que no hay intransigencia por parte de los fondos. Hay una negociación. Los términos legales lo exponen a riesgos de cara a una posible nueva reestructuración, algo que a todas luces no podría descartarse dadas las condiciones de salida que dejará la pandemia y una dinámica de la deuda que, para no volverse explosiva, exige, como mínimo, un crecimiento promedio del 3,5% anual, algo que no ocurre en nuestro país hace mucho tiempo”.