Wall St. celebra acuerdo pero pide medidas para mejorar "competitividad"

En el marco de la crisis económica que vive Argentina, que se agravó con la pandemia, el arreglo con los acreedores de bonos de legislación extranjera fue un alivio entre tantas malas. Y no solo en la plaza local se renovó el humor de los inversores: Ámbito dialogó con analistas que siguen mercados emergentes desde Wall Street y la mayoría mejoró sus perspectivas respecto de Argentina y consideró que el deal puede dar un espaldarazo al sector corporativo. No obstante, piden cambios estructurales que promuevan la exportación para que el país no vuelva a caer en default.