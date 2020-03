Alquileres: por el congelamiento prevén renta histórica más baja

“La gran mayoría de los alquileres residenciales del segmento medio y medio bajo están en la práctica congelados. Hoy más que nunca se trata de cada caso en particular. Hoy no puede establecerse ningún parámetro de rentabilidad con la actividad de compraventa paralizada, por lo cual no habría precio real sobre el cual establecer algún esbozo de rentabilidad. Si nos retrotrajéramos hacia momentos previos a la crisis de la pandemia la rentabilidad por alquileres era la más baja de la historia con rentas brutas del 2,4 % anual y neta del orden del 1 %, esos números obviamente irán a la baja”, explicó José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario.