Amazon limita envíos de productos no esenciales

Los vendedores externos representan más de la mitad de las ventas en Amazon. La empresa quiere que esos vendedores usen su propio sistema de logística, lo que permite entregas más rápidas sin los riesgos de que las mercaderías estén en inventario.

Ese método es muy difundido entre los vendedores que usan un método de envío directo, lo que significa que importan productos de países como China y los envían directamente a un almacén de Amazon, que por su parte gana honorarios por administrar el proceso de almacenamiento y entrega.

Los vendedores que suministran productos que se consideran no esenciales podrían ver esas mercaderías agotadas y no podrán reabastecerse como resultado de la medida. Aun así, pueden usar otros métodos de cumplimiento para enviar productos directamente a los clientes. Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Agencia Reuters