La venta de autos usados creció 1,68% en noviembre y mantiene al mercado automotriz "vivo"

Según el reporte al que accedió Ámbito, la CCA detalló que "si los comparamos con octubre de 2019 (153.008 unidades) la baja es del 15,70%", al tiempo que puso de relieve que en el período enero-noviembre 2019 se comercializaron 1.576.690 vehículos, una baja del 1,53% comparado con igual período de 2018 con 1.601.132 unidades.

El presidente de la entidad Alberto Príncipe, remarcó que "faltando un solo mes para que termine el año, nos acerca a prácticamente los mismos volúmenes de venta que en 2018, que no es poco decir en un contexto de crisis como el que vivimos".

El directivo enfatizó que "se derrumbaron las ventas de 0km, de producción nacional, pero nuestro mercado sigue vivo. La gente sigue apostando al auto usado, pero, no podemos obviar que la crisis, el desconcierto y la preocupación, son los temas que laten en nuestras empresas".

Príncipe puntualizó que "desde la CCA nos abocamos a gestionar y crear herramientas que sirven para paliar el difícil momento por el que está pasando nuestro sector".

"Somos comerciantes, no somos terminales ni sindicatos ni fabricantes de repuestos. Gestionamos enfrentándonos a las dificultades que se generan desde los gobiernos con su avidez fiscal desconociendo la realidad de las leyes establecidas, generando impuestos sobre bienes que no soportan más presión, a los que acuden por ser un bien registrable fácil de identificar para gravarlo. No nos cansamos de decirlo: es el bien comercial con menor rentabilidad de origen y la misma carga impositiva que otros, además de las regionales y las de origen", manifestó Príncipe.