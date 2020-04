Jorge Brito, del Banco Macro: "Aunque sea un riesgo, hay que empezar a abrir la economía"

“Creo que a la pandemia seguramente le vamos a ganar, pero cuanto antes pongamos en marcha la economía, sin dejar de lado las cuestiones sanitarias, el daño a la economía va a ser menor”, sostuvo en diálogo con CNN Radio.

“Acá hay que tomar un riesgo que es empezar a abrir la economía. Yo entiendo que es un riesgo, la vida es riesgo, pero hay que empezar a abrir la economía. Si no hacemos eso, los costos que va a haber a futuro son muy grandes. Porque más allá de que el problema está en el mundo, laq Argentina viene de una mala situación”, explicó.

“Es un país que tiene un nivel de pobreza muy alta, tenemos que pensar en todo lo que es el conurbano que no tiene cloacas, que no tiene agua. Todo eso en algún momento, si no empezamos a buscar una salida, podemos tener problemas serios vinculados con la economía. Hay mucha gente que está en la informalidad, esto no pasa en muchos países del mundo. El 40% de los trabajadores trabajan en la informalidad: no sale a trabajar, no cobra. Eso lo tenemos que tener en cuenta”, agregó el empresario.

Hoy tenemos el 25% de la economía en funcionamiento, o sea que el otro 75% no funciona".

Brito admitió que “desconozco el tema sanitario”, pero dijo “tener la sensación” de que “por los índices y demás, fue muy bien atacado y uno ve a un presidente al frente de un problema compenetrado en tratar de solucionarlo”.

“Todas las economías del mundo van a estar más o menos dañadas. A la Argentina tenemos que pensar que es un país que venía con una economía muy dañada. Macri dejó la Argentina en una pésima situación económica. Este gobierno empezó a tratar de poner en funcionamiento básicamente el mercado interno y nos encontramos con esta desgracia internacional. Claramente es algo que encontramos. La Argentina tiene muchas y muchas crisis económicas, siempre responsabilidad de Argentina. En este caso no es responsabilidad nuestra”, sostuvo el dueño del Banco Macro.

Sobre la caída del PBI, opinó que “nos tenemos que preocupar y mucho. Hoy más o menos tenemos el 25% de la economía en funcionamiento, o sea que el otro 75% no funciona. Tenemos estos diez días que nos quedan de cuarentena para pensar cómo vamos a hacer para que todos nuestros sectores empiecen a funcionar. Porque tenemos más o menos en todos los países el 70% del consumo de la producción es local y el 30% es exportación, más o menos”.

Si necesitamos exportaciones y en el mercado interno no hay consumo, la situación será complicada".

En ese sentido, adelanto que “la exportación va a ser más difícil para cualquier país. Ya Estados Unidos antes de la crisis estaba cerrando su economía, protegiendo la producción propia. Imaginemos lo que va a ser después de esto. Si necesitamos exportaciones y en el mercado interno no hay consumo, la situación va a ser complicada. Por eso hay que generar rápidamente la vuelta. Y yo creo que si realmente empezamos a funcionar el 27 de abril, la economía argentina puede salir hasta fortalecida de la situación.”

Respecto a la renegociación de la deuda, Brito dijo que “la posición argentina es muy dura en cuanto a lo que le ofrece a los acreedores. Y comparto esa dureza porque creo que lo que se está buscando es hacer una oferta que sea pagable, no hacer una oferta para que la acepten y después dentro de dos años vemos qué hacemos. Esa oferta, que es dura, nos va a llevar a una negociación dura también. Yo no creo que entremos en default, pero se puede terminar en default”.

Según razonó, esas incertidumbres influyen en el comportamiento de la cotización del dólar, porque “la gente compra dólares por ese temor”. Y aunque pidió “quedarse tranquilos porque la Argentina, con el mercado desdoblado no va a entrar en hiperinflación", porque "cuando la Argentina tuvo picos, tuvo dos hiperinflaciones, fue porque el Banco Central se quedó sin dólares”, advirtió que si continua la suba de la cotización de la moneda estadounidense “es preocupante porque empieza a traer remarcaciones y cosas que a la gente asusta. Además presiona un poco la inflación, y eso no es bueno”.