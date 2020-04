Preocupante: bancos demoran créditos a empresas para el pago de sueldos

Sin embargo, son muchos los casos de los empresarios que al consultar a su oficial de cuentas se encuentran con la misma respuesta: “Todavía no lo implementamos”. En otros casos, los bancos no acceden a prestar el dinero porque la empresa que ya tiene línea de crédito abierto, ya no tiene saldo prestable para tomar.

"Al finalizar estas dos semanas vamos a ver qué empresas quedan en pie, con las que pueden o no pagar los sueldos", dice con resignación un empresario en diálogo con Ámbito. Otro, también con tono lacónico explica: "No puedo acceder al crédito, en este momento no se pueden analizar con la misma vara de siempre, es un situación excepcional".

Desde los bancos explican que, si bien el Banco Central sacó una comunicación, aun no reglamentó cómo será la garantía de los créditos, por lo que en las entidades se cubren y no prestan a las empresas que no cumplen con la calidad crediticia.

Más allá de las explicaciones que dan los bancos, la realidad es acuciante para muchas empresas que están en una situación sumamente delicada, con dos semanas en las que no tuvieron ningún ingreso, máxime en los casos en donde con la apertura del clearing bancario ante tenido que cubrir cheques diferidos de proveedores.

En este escenario más de 80 Confederaciones, Federaciones, Cámaras y Agrupaciones Empresarias pymes de todos los sectores productivos del país plantearon que “el Banco Central modifique normativas para que el banco pueda operar de forma automática y no tenga ninguna traba para facilitar el acceso a esta operatoria a clientes que venían operando normalmente, independientemente de que tuviesen carpetas presentadas”.