A la espera del dato de inflación, ¿BCRA volverá a subir las tasas o las mantendrá?

El dato, que se conocerá esta tarde, se espera que se ubique encima del 6%.

El directorio del banco tiene por costumbre reunirse cada jueves, aunque esto se puede producir en cualquier momento de la semana, respondió un portavoz del BCRA. Actualmente la tasa referencial se sitúa en el 75% nominal anual, equivalente al 107% efectivo anual, ante una inflación proyectada del 100,3%, según el último relevamiento de expectativas entre analistas.

En un reciente informe de política monetaria, el BCRA sostuvo que continuará "ajustando las tasas de interés para mantenerlas en terreno positivo en términos reales (...) monitoreando la situación macroeconómica y calibrando las tasas de interés de referencia". Se busca "propender hacia un sendero de retornos que permita resguardar el valor de las inversiones realizadas en instrumentos denominados en moneda doméstica y de consolidar la estabilidad cambiaria y financiera".

El objetivo, que cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue siendo el mismo: incentivar el ahorro en la moneda local, esterilizar los pesos inyectados en la economía y acercar la tasa al ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial. Se trataría del décimo incremento en lo que va del año.

Un motivo por el cual el mercado considera que la decisión es pertinente, es el rendimiento mensual del plazo fijo que sigue por detrás de la inflación. La expectativa que brindó el REM, de un IPC por encima del 100% a diciembre dejaría una vez más la renta en pesos negativa. De todas formas, la tasa efectiva anual (TEA) que es la que se aplica si se renueva cada 30 días la colocación, se ubica en torno al 107,5% en línea con lo indicado por los analistas.

“Creo que el BCRA volvería a subir la tasas próximamente, posiblemente tras el dato de inflación, en busca de seguir mejorando la retribución a los pesos. Ello resulta crucial para intentar mantener la calma cambiaria en este último trimestre, donde además de más pesos habría una menor oferta de divisas acentuada por el adelantamiento que implicó el "dólar soja", y allí la estrategia sería principalmente defender las reservas acumuladas”, expresó el operador Gustavo Ber en diálogo con Ámbito.

Otra fuente consultada por Ámbito reveló que no hay una definición unívoca en el mercado. “Algunos ven suba y otros no están tan seguros. Lo que sí, el secundario a través de la Lede enero ya te está priceando una suba de 320 bps, por lo que el mercado asigna mayor probabilidad a suba. En ese sentido la Lede enero está atractiva. Si suben la tasa ya tiene priceada parte del movimiento y si no la suben tiene espacio para comprimir”.

Por su parte, un operador del mercado comentó a Ámbito que en las últimas horas bajaron las expectativas de que el BCRA vuelva a subir las tasas, después de conocerse este miércoles el dato de inflación de septiembre de la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una marcada desaceleración y perforó el 6% (marcó un 5,6%). "Me parece que no van a subir la tasa si el IPC nacional registra un guarismo similar", señaló.