El BCRA frente al dilema de acelerar o retrasar

Competitividad

El tipo de cambio real con el que asumió la administración de Fernández se ubicaba por encima del promedio histórico de las últimas cuatro décadas, -más, menos- cualquiera fuera la metodología de cálculo. Pero el atraso cambiario perpetrado en el marco de las elecciones del año pasado le resta cierto margen de maniobra al BCRA dado que el peso ya se habría apreciado poco más de un 13% frente a ese promedio histórico. Esto no quiere decir que el tipo de cambio real oficial esté significativamente atrasado, como ocurrió en varios momentos de las últimas décadas, sino que no tiene mucho resto para dormirse. Menos con las pautas del acuerdo con el FMI bajo el brazo. En tal sentido, hasta los analistas más heterodoxos reconocen que estarían más cómodos con un dólar oficial a $125 (parecido con el de diciembre de 2019) pero el $109 no lo consideran un dólar atrasadísimo. Claro que todo depende del contexto inflacionario por delante. Y claro también, de lo que suceda con la tasa de interés de política monetaria.