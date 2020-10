BCRA intensificó la intervención en el mercado del dólar futuro

Hoy ya casi sin municiones “disponibles”, porque las reservas netas, es decir, aquellas que son propias del BCRA y no “prestadas” como los encajes de los argendólares, el swap chino, y otras, se han prácticamente extinguido. Queda a mano recurrir al oro o a los DEG del FMI, o sea, transformar esas reservas no líquidas en líquidas o disponibles. Con esto queda claro que el BCRA aún tiene capacidad para intervenir, lo que no significa que “venda las joyas de la abuela”, sino que use las reservas que tiene. Lo que no impide que mientras tanto vayan acelerando las gestiones con China para activar el swap. Al respecto, vale decir que el comercio bilateral es de aproximadamente unos u$s700 millones mensuales, y ahora se dispone del instrumento de cobertura local que es el contrato futuro del yuan en el Rofex.