Las reservas del BCRA, entre el canje externo y el barco fantasma

En una economía bimonetaria como la argentina ya no se trata del cupo de u$s200. Más allá del debate económico sobre la teoría monetaria adecuada, no hay duda de que el exceso de pesos busca, en algún momento, la válvula de escape. Solo basta con mencionar que hay un stock de depósitos privados en pesos de $4,4 billones (unos u$s33.000 millones al blue) de los cuales la mitad son plazos fijos. Con cepo ya casi ni entra ni sale nada. Es imperioso que baje la brecha cambiaria. Este diario ya adelantó el artilugio que brindaba el canje al BCRA para poder intervenir en el MEP y en el CCL. Se podrá ver alguna mejora y cierta moderación de la demanda de dólares. En eso ayuda que la asistencia del BCRA al Tesoro se va desacelerando. Pero la demanda potencial de dólares seguirá navegando como un barco fantasma. Esperemos que no atraque hasta cerrar con el Fondo o bien pasado 2021.