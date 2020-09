Preocupación por la caída en las reservas del BCRA

“La dinámica reciente de las Reservas Internacionales enciende las alarmas: en las primeras 9 ruedas de septiembre las reservas cayeron –u$s388 millones y en lo que va de 2020 acumulan una retracción de –u$s2.327 millones” advierte un informe de pxq. Para la consultora que dirige el economista Emanuel Álvarez Agis “lo preocupante de esta evolución es que las Reservas Internacionales caen en un contexto en el que el superávit comercial acumulado hasta julio es el más alto desde 2009, no hay egreso de divisas por turismo y desde abril 2020 no se pagan intereses de títulos públicos en moneda extranjera”. Esta alerta coincide con otras opiniones: “La caída en las reservas del Banco Central es alarmante” comentó un reconocido economista en una charla a clientes. Matemáticas simples, los analistas de La City saben que “a este ritmo de pérdida de divisas no se llega a fin de año, algo van a tener que hacer”.