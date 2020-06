Reservas: el Central compra menos y encima crece el atesoramiento

La información oficial muestra que entre el 16 y 19 vendió en dos de los tres días de intervenciones y la semana pasada fue mitad y mitad con datos al martes pasado. Ya la temporada de grandes liquidaciones de divisas de los exportadores pasó, puede quedar algún remanente, pero al fin y al cabo no hará la diferencia, por más que cada dólar cuente y mucho. Por eso resulta curioso que haya prometido flexibilizar parte de las restricciones, sobre todo a la UIA, porque no hay duda que faltarán dólares, por lo menos, hasta que se despeje el intringuilis del canje de la deuda externa. El Balance Cambiario de mayo dio cuenta que la avidez por el billete verde está más intacta que nunca. Fueron 2,4 millones personas físicas las que compraron dólares para atesorar en mayo. Esto es el doble que en abril y seis veces la cantidad que en meses anteriores. Además la compra promedio volvió a subir, ahora a $190 (venía de $149 en febrero, u$s170 en marzo y u$s185 en abril). O sea, aumenta la cantidad de compradores y la compra promedio. Ergo, más drenaje de reservas del BCRA. Desde el Gobierno le bajaron los decibeles al tema de los u$s200 mensuales, porque actuaría como un dique de contención para el mal humor social, sobre todo de las capas medias. Ahora bien, estas 2,4 millones de personas no son ni grandes inversores ni “fugadores” de divisas. Solo intentan ahorrar o proteger, algo de sus ahorros o tenencia de pesos. Así se tuvo que en mayo el atesoramiento más que se duplicó (+105%) respecto de abril a u$s373 millones (u$s414 millones fueron compra de billetes y u$s36 millones fueron repatriados).