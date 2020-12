Medios de pago digitales: crece la competencia y se acelera el lanzamiento de nuevos productos

El negocio de la adquirencia, la prestación de servicios tecnológicos que permiten a un establecimiento cobrar con diferentes medios de pago que no sean el efectivo, sigue dando que hablar en la Argentina. En los últimos años este mercado estuvo dominado por dos grandes jugadores: Prisma y First Data (ahora Fiserv). Pero el empuje que últimamente dio la pandemia al desarrollo del comercio y las finanzas online en el país, amplió el horizonte y abrió la puerta para el ingreso de nuevos competidores. Y también aceleró el lanzamiento de nuevos productos por parte de todos sus protagonistas para no quedar rezagados en la carrera de la transformación digital.