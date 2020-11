Bajan dólares financieros con intervención oficial (BCRA vendió u$s80 M)

Sin embargo, las cifras apremian: según cálculos del broker Invertir En Bolsa, las reservas netas del BCRA al 5 de noviembre rondaban los u$s4.904 millones y las líquidas estaban en números negativos: -u$s599. Algunas sociedades de Bolsa tienen cálculos más pesimistas.

Asimismo, un informe de Grupo SBS, indicó que los últimos datos oficiales vinculados a la intervención cambiaria del BCRA mostraron que el 5 de noviembre la autoridad monetaria compró u$s20 millones, acumulando un saldo negativo de intervención de u$s644 millones en las últimas 20 ruedas, hasta ese día.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la las cotizaciones paralelas del dólar, el blue tuvo un avance de $5 y se colocó en $167, por lo que acumuló una suba de $18 pesos en las últimas dos ruedas. De esta forma, la brecha con respecto al mayorista (que cerró en $79,56) es del 109%.

El dólar informal había tenido una baja importante durante 11 ruedas, cayendo desde $195 a $149. Sin embargo, analistas de mercado señalaron que a partir del martes, al ver que la divisa estaba en un precio muy bajo, habían comenzado a llegar órdenes de compra a las cuevas de manera cada vez más creciente.

“Es cierto que la baja que se vio en las últimas semanas tuvo un poco que ver con que el precio estaba alto, pero también a que hubo llamados a las cuevas y a algunas ALyCS para que no vendan en los mercados paralelos”, indicó un operador del mercado.

En lo que refiere a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cayó $3,91 y cerró en $145,67, mientras que el MEP tuvo un derrape de $4,04, para cerrar en $141,50.

De esta forma, el blue quedó desacoplado de los dólares bursátiles, tras haber cerrado casi pegados el día martes.

“El mercado bursátil y el blue estuvieron operando con poco volumen y eso genera desacoples. Si no hubiese intervenciones habría ciertos canales de arbitraje. Cuando hay poco volumen y las operaciones empiezan a levantar sospechas pasa eso. Por otra parte, con el tema del parking, aunque esté más relajado, es difícil hacer ese rulo que terminaría arbitrando los bursátiles con el blue directamente”, resumió el director ejecutivo de LCG, Guido Lorenzo.

Por su parte, Leonardo Svirsky, de Bull Market, se refirió a la baja que tuvieron ayer el CCL y el MEP: “El miércoles habían subido las cotizaciones en un marco en el que no había mucha referencia de afuera por el feriado en Estados Unidos, sumado a que hubo una mano comprando fuerte. Mientras que la baja de ayer tuvo que ver con que algún organismo público salió con los tapones de punta a vender, a partir de que abrió el mercado. Vendieron fuerte hoy (por ayer)”, sostuvo.

En tanto, Federico Moll, director de Ecolatina, consignó: “En los bursátiles el Gobierno tiene herramientas que en el blue no y aparentemente no les tiembla la mano a la hora de usarlas. La venta de activos de ANSeS puede ayudarles a ganar tiempo, esperando que las noticias en el frente fiscal y en las negociaciones con el FMI avancen, pero si al mercado no le parece suficiente estará solo endeudándose a una tasa altísima para nada. La escalada del blue parece indicar que la segunda opción es correcta”.

Uno de los datos de la jornada fue que el Central decidió una nueva suba de tasas, que llevó los plazos fijos a 37% (ver más información en pág. 2) para seducir al ahorrista a que se quede en pesos. Al respecto, Moll consideró: “Puede ayudar, pero es marginal. Los plazos fijos siguen ofreciendo una tasa muy baja en relación a las expectativas de inflación y de devaluación que tienen los agentes”.

En sintonía con esto último, Lorenzo añadió: “No creo que esta suba de tasas frene expectativas de devaluación: las tasas implícitas de Rofex, pese a que el Central interviene esa plaza, son mucho más altas”.