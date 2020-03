La soja se acerca a los u$s200 por tonelada

…que, con sabor agridulce terminó el paro del campo que, por un lado, no fue todo lo contundente que algunos esperaban, pero que igual alcanzó para molestar al Gobierno, entre otras cosas, porque no lo pudo evitar, aunque todo eso hoy ya parece historia. Y, en medio de la conmoción sanitaria por la pandemia mundial, y la preocupación que genera en los distintos ámbitos el derrumbe de practicante todos los precios, solo las lluvias “salvadoras” aquietaron un poco los ánimos durante algunas horas que, de todos modos, duraron muy poco. Ante la incertidumbre, y la falta de homogeneidad en las medidas oficiales de prevención, los productores prefirieron replegarse lo que también, y junto al paro de comercialización, restaron operaciones a los mercados. Por supuesto que, a pesar de las restricciones, las actividades siguieron en el campo y en otros ámbitos, por lo que se pudo registrar una discreta reunión de las principales bolsas de granos del país que, además de los temas que ya traían entre manos, ahora deben sumar el posicionamiento estratégico ante la emergencia que también se declaró en el país, y la previsible caída de actividad que ya para algunos, estaría determinando un nuevo ciclo con PBI negativo para la Argentina. Simultáneamente, se prevén complicaciones en la ya jaqueada cadena de pagos que puede agudizar su situación, en especial, si no hay alguna forma de alivio de la presión impositiva. En medio, los más rápidos, comenzaron ya a cambiar las agendas y, por ejemplo, Brangus ya pospuso por un año su congreso mundial que se iba a realizar este año en Argentina.