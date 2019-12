Queja de la Sociedad Rural por cambios en retenciones: "Nos dijeron que nos iban a consultar y no fue así"

“Nos dijeron que nos iban consultar aunque no nos gustara y no fue así. No es el camino correcto, el impacto que tendrá sobre los márgenes de los productores será grande”, agregó en declaraciones a radio Mitre.

Pelegrina criticó que se trata de “una medida aislada” cuando aún no se conoce un plan económico integral. “Siempre para el campo primero”, sostuvo.

“No es una buena noticia", señaló Matías de Velazco, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). “Nunca dio resultado acogotar a la producción, que prueben gastando menos. Esto no va a caer bien, es una muy mala señal para el sector productivo, lleva a invertir menos”.

También expresó sus críticas el dirigente rural Eduardo Buzzi: “Estamos arrancando muy mal, anunciado cosas por el Boletín oficial en lugar de buscar el dialogo. Hagan del campo un aliado, no un adversario o alguien a quien se lo mira solo para sacarle plata. Le están errando con el procedimiento, que no se quejen después si los productores reaccionan”.

“Déjase sin efecto el límite de PESOS CUATRO ($ 4) por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2° del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones”, sostiene el decreto publicado este sábado en el Boletín Oficial.

Con este cambio, el gravamen por derecho de exportación para la soja alcanzará al 27% (ya que hasta el momento se ubicaba en el 18% a lo que había que sumarle los $4 por dólar).

Al mismo tiempo, en otra resolución se suspende de forma temporaria el registro de nuevas exportaciones: "El Gobierno Nacional ha adoptado la decisión de proceder a modificar algunos de los derechos de exportación, por lo que la necesidad de preservar la transparencia del mercado mientras se procede con la adopción de dicha medida, torna recomendable la suspensión temporaria del Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)"