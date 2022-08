CEO de Carrefour lapidario contra los consumidores: la inflación los volvió más "tacaños"

"Se opta por los precios más bajos, por las rebajas. No voy a comprar carne de vacuno, sino el cerdo más barato; no voy a comprar pescado; no voy a comprar productos orgánicos", dijo Bompard.

"Este fenómeno está aquí y es profundo y ha ido ganando fuerza en las últimas semanas", dijo en una mesa redonda en la conferencia anual de la patronal francesa Medef tras el verano.

Carrefour y sus competidores en el sector de la alimentación se han adaptado a la nueva mentalidad frugal con campañas promocionales para congelar los precios de una serie de productos cotidianos.

La inflación se disparó a niveles récord en las principales economías durante el último año, debido a las tensiones en las cadenas de suministro tras el COVID-19 y, más recientemente, a la suba vertiginosa de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania en febrero.

La inflación en el mercado nacional de Carrefour, Francia, alcanzó el 6,8% en julio, la tasa más alta desde que el país comenzó a utilizar la metodología de la Unión Europea para calcular los datos a principios de la década de 1990.

Francia ha trasladado el coste de la alta inflación a los consumidores de forma más agresiva que otros países de la eurozona, limitando los precios del gas y la electricidad e impulsando los ingresos, con aumentos salariales para los funcionarios y pensionistas y subsidios para los pobres.

En la misma mesa redonda, el jefe del banco francés Crédit Mutuel, Nicolas Thery, afirmó que se está consolidando un nuevo régimen de inflación que la dejará muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

"Creo que vamos a tener una inflación en torno al 3% o más", dijo Thery, citando como razones el hecho de que las empresas vuelvan a traer fábricas del extranjero tras la pandemia y la transición energética verde.