Claudio Loser: "El FMI no va a permitir que no haya ajuste por tres años"

A continuación, la charla que Loser mantuvo con Ámbito Financiero desde Washington.

Periodista: ¿Puede haber una suerte de efecto “lástima” del FMI con la Argentina con este nuevo escenario financiero? ¿Puede ayudar a la negociación?

Claudio Loser : Lo que el Fondo ha dicho, y no respecto de la Argentina, sino en general, es que está dispuesto a ayuda, poner más dinero, a países que están siendo afectados por el coronavirus. Normalmente sería el equivalente a un programa de Facilidad Compensatoria, que la Argentina usó en su momento cuando sus exportaciones caían. Uno podría decir que a parte del problema que tiene con el coronavirus se ha agravado y que por ello se podría considerar alguna flexibilidad mayor.

P.: ¿Entonces es factible alguna ayuda extra…?

C.L.: Lo que planteo es en base a mi experiencia, pero no por conocimiento de hechos concretos que estén ocurriendo ahora.

P.: Se puede decir también que si Guzmán ya hubiera expuesto un plan económico ya lo tendría que estar cambiando ahora. Se supone que la economía va a cambiar bastante ahora.

C.L.: Sí. Probablemente va a haber un impacto sobre las exportaciones, también va a haber un golpe en términos de Vaca Muerta, también en término de lo que es la industria turística. Yo creo que el agravamiento de la situación debido a estos embates se va a tener en cuenta en cualquier conversación con la Argentina.

P.: ¿Cree que puede haber un plazo de gracia para la Argentina?

C.L.: Es una situación de corto plazo pero creo que eso es importante. No es que el FMI va a decir: “Le vamos a dar la posibilidad de no ajustar y cosas por el estilo por los próximos tres años”. Es algo solo a tener en cuenta sólo en el 2020, pero no más allá de eso. Algunos creen que esto va a durar dos o tres meses nada más. Se puede decir que esta es una situación por los próximos 6 o 9 meses.

P.: Si se logra un entendimiento político, entonces, ¿Cuánto podría demorar el FMI en aprobar el acuerdo siguiendo sus pasos institucionales?

C.L.: Acá hay dos temas. Uno es si Alberto Fernández quiere aparecer como que hay un programa con la Argentina en este momento. Yo tengo un sesgo fondomonetarista y pienso que cuanto antes mejor. Lo otro que puede ocurrir es que digan que se delinea un plan, decir que están trabajando en esto, pero que tiene que haber algún tipo de respuesta por parte de los acreedores privados, especialmente los que tienen los u$s 70.000 millones en el exterior. Es decir, el FMI va a decir que esto se tiene que trabajar a la vez.

P.: ¿Eso puede llevar un par de meses más?

C.L.: Marzo hay que sacarlo de la cabeza..

P.: Entonces. supongamos que se llevan a cabo las negociaciones en forma simultánea y que todos se ponen de acuerdo, el FMI, los privados y el Gobierno argentino..¿Cuando puede tardar el FMI en aprobar en el board el programa?

C.L.: Entre una cosa y otra estas negociaciones llevan su tiempo. Hay que tener en cuenta es que una cosa es que la Argentina sea el único país complicado, y otra es que aparezcan otros países complicados, como Brasil o las Filipinas. Respecto de cómo puede funcionar la burocracia del FMI tengo la experiencia de México del 94 de la gran crisis del Tequila. Fuimos negociamos y en un periodo de 4 semanas teníamos las cosas aprobadas. En el momento de la verdad las cosas no se demoran tanto. Hay que darle unas dos semanas a la Junta Directiva. Especialmente si la señora Georgieva ordena que se pongan de acuerdo. La burocracia funciona, una vez que los jefes plantean “hay que hacer esto”, se hace. Es como un ejército.

P.: ¿Puede el Fondo pedir que haya un acuerdo con los privados para aprobar?

C.L.: También el FMI puede plantear que se aprueba el acuerdo, pero sujeto a que se logre un entendimiento con los acreedores privados. Pero hay que tener en cuenta que una vez que se logra el entendimiento, el Fondo se va a jugar por la Argentina, no por los privados.

P.: Hay una teoría que dice que “cuanto peor mejor” como una manera de favorecer a la Argentina en las negociaciones con los privados. ¿Está de acuerdo?

C.L.: El tema es que cuando el precio bajó y los actuales tenedores quieren vender, los que entran son los así llamados “buitres” y esos son jugadores profesionales. Esos van a plantear que van a ganar, me siento sobre esto y voy a esperar a sacar provecho. Puede ser cierto que “cuanto peor mejor”, pero no es tan lineal.

P.: ¿La crisis del coronavirus puede derivar en un nuevo escenario?

C.L.: Evidentemente va a cambiar en el corto plazo. En el largo plazo esto va a tener un impacto negativo en términos de las cadenas de valor. Las empresas van a analizar que no puede depender tanto de países que están tan lejos, en los que pueden aparecer este tipo de riesgos. Eso puede afectar la estructura de producción de países grandes. Menos dependencia de China, porque está lejos, genera estos problemas.

P.: ¿Se podrá ver en el futuro que las grandes corporaciones globales muden sus producciones a países más cercanos?

C.L.: En el caso de Estados Unidos está México y América Central. Tal vez Canadá en menor medida. En Europa creo que buscarán en Turquía, o trabajarán con países del Este y cosas por el estilo.