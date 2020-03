Lo Cane: "El Gobierno excluyó del paquete de ayuda a 2 millones de pequeños contribuyentes"

A continuación los aspectos más salientes de la nota concedida a Ámbito.

Periodista: ¿Cómo evalúa la situación de los monotributistas y pequeños comerciantes?

Guillermo Lo Cane: Los anuncios no incluyeron alivio para monotributistas, autónomos y Pymes, excepto el tema de los aportes patronales, que no es para todo el mundo sino para un sector de la economía. La ayuda contempló a los sectores más vulnerables y a las empresas que pueden beneficiarse con los créditos. Pero no contemplaron a quienes están en el sector intermedio - que agregan valor a la economía-, emprendedores, profesionales independientes, oficios o pequeños negocios.

P.: ¿Por qué cree que no los incluyeron?

G.L.C.: Estos sectores en general y en particular los monotributistas, tienen mala aceptación dentro de la AFIP, no los quieren. Porque ha habido muchos casos de abusos por facturas apócrifas, por no cambiarse de categoría; pero aún con sus defectos, fue el primer sistema de inclusión social exitoso. Antes, cuando no se podía estar en el régimen general, una persona era informal. Este sistema permite tener un talonario de facturas que le da a la persona un sentido social, puede facturar, puede tener una cuenta bancaria. Además, cuando se atrasan varios meses la AFIP le saca el CUIT entonces, este concepto corresponde a un organismo que es correcto, que controla, pero en la práctica expulsa gente del sistema. Habrá unos dos millones de monotribustistas, pero muchos de ellos no están pudiendo facturar porque le suspendieron el CUIT, y si se pasaron de categoría lo dan de baja. A mi juicio, lo que hay que contemplar es un concepto de inclusión, no de exclusión de contribuyentes. Lo mismo pasa con los autónomos o Mini Pymes, para acceder deben inscribirse en el registro Pymes. Pero, los autónomos no son pymes y tienen que hacer un trámite adicional y no todos lo saben, muchos no tienen contador y quizás no acceden a este beneficio. Lamento que no hubo anuncios para varios millones de contribuyentes que fueron ignorados, ni siquiera la prórroga de la moratoria. Hay muchas gente, profesionales, cuentapropistas, que no pueden salir de sus casas para hacer sus trabajos, es necesario dar una moratoria.

P.: ¿Cuántos son los monotributistas y cuál es la cuota mínima que se paga?

G.L.C.: El Monotributo hoy representa entre un 13% y un 15% del total de trabajadores registrados. Alcanza a aproximadamente 1.700.000 afiliados puros y otros 900.000 que se desempeñan, a la vez, en relación de dependencia. Hay otros dos/tres millones de autónomos y pequeños contribuyentes que están en el régimen general. La cuota mínima para quién factura bienes y servicios por un monto anual de hasta $ 208.739 implica una cuota mensual de $ 1955. El que más factura bienes y servicios es la Categoría H con una facturación de casi 1.750.000 mil pesos anuales y la cuota por servicios es de $ 9.451 y de $ 7.886 por bienes. El resto de las categorías son por venta de bienes por hasta $ 2.609.240,69 anuales con una cuota mensual de $ 14.716.Las cuotas incluyen, el componente impositivo, el jubilatorio y la obra social.

P.: ¿Cuánto paga un pequeño contribuyente del régimen general?

G.L.C.: Por Impuesto a las Ganancias, IVA, aportes patronales (por dos o tres empleados) y aporte de autónomo, un pequeño contribuyente del Régimen General puede llegar a estar pagando entre 35% y 45% de su facturación. Lo que es seguro es que el fisco, muchas veces, se lleva más plata que el propietario.

P.: ¿Cuál es el nivel de morosidad en el pago de impuestos de pequeños y medianas empresas?

G.L.C.: Las sucesivas moratorias de los últimos años dan una idea de que no es normal el pago de impuestos. Ya sea por atraso en IVA o en Ganancias (anticipos y saldos finales) y/o aportes patronales. Antes que estimar el nivel de morosidad, creo que es más fácil estimar que solo un 20% de los contribuyentes son cumplidores perfectos. Después un 45% pueden ser cumplidores imperfectos y un 35% son contribuyentes que salieron del sistema por razones de deudas acumuladas (muchas de moratorias anteriores inconclusas) y por incumplimientos formales.

P.: ¿Por qué cree que la Afip no contempla una ayuda para estos sectores?

G.L.C: El anterior gobierno fue muy tacaño a la hora de asistir al Monotributista y al Pequeño Contribuyente (creo que la gente se lo hizo sentir en la votación). El nuevo gobierno ha dispuesto una moratoria (largamente reclamada) que a la luz de los últimos acontecimientos debería ser ampliada en su plazo, y en sus alcances. Hay que simplificarla y explicarla mejor. Por otro lado, ya hay países que ya están dando este tipo de facilidades y más: postergación (o aplazamiento) de vencimientos, y reducción de impuestos generalizada. Acá lo único que se anunció, hasta ahora, es respecto de aportes patronales del trabajo en blanco. Pero hay millones de Monotributistas y Autónomos que no han recibido alivio impositivo alguno. Es una lástima porque sería una buena oportunidad de hacerles saber que hay alguien que piensa en ellos, que son el verdadero motor de la economía. Incluso dando una amplia reinscripción para los excluidos, expulsados del sistema. Es hora de facilitar e Incluir a todos. Para ellos no sirven los préstamos blandos porque muchos no llegan a poder completar una carpeta para el banco.