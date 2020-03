Argentina no pidió un crédito al FMI por el coronavirus

Con relación a los próximos pasos, el vocero señaló que “no tengo más datos específicos sobre los tiempos y modalidades a seguir”, pero remarcó que “el diálogo no se ha visto afectado por la expansión del coronavirus” y que las conversaciones continúan por sus cursos “normales”.

“El coronavirus va a tener impacto en la economía y la Argentina, como otros países, no está inmune, así que estamos discutiendo y monitoreando (la situación) con las autoridades”. En este sentido, también dijo que no tenía más que decir hasta que no se tuviera una mejor evaluación sobre lo que está sucediendo en el territorio. Esto que es válido para la Argentina, sostuvo, lo es también para el resto de los países ya que el Fondo está “activamente” involucrado en “ayudar a dar la respuesta más efectiva posible” a la pandemia.

El Director de Comunicaciones del FMI recordó que una misión técnica estuvo en Buenos Aires la semana pasada y que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán en el marco de la reunión del G20.