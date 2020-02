La Bolsa se frena ante el coronavirus y los bonos toman la posta

¿Se podrá digerir un traspié así en la Bolsa confiando simplemente en que el evento no se repetirá y el vigor de arrastre sí habrá de recuperarse rápido? La Bolsa puede retemplar su espíritu, tensar los ratios de precios a ganancias (lo que hizo para alimentar el rally con utilidades en baja), sacar fuerzas de flaquezas (hoy los dividendos del S&P500 rinden 30% más que un bono del Tesoro a diez años) y justificar todo en el regreso a una normalidad exenta de males circunstanciales. ¿O cómo sobrellevó la incertidumbre de la guerra comercial (y la merma concreta en los volúmenes de intercambio)? El Covid-19 es un shock que se produce tras otro shock. El coronavirus sucede tras el virus arancelario, de la familia de las enfermedades proteccionistas (que por cierto llegaron para quedarse). ¿Será que el cuerpo aguanta, y se recupera? No hablamos ya de bulls versus bears y su pulseada eterna en la Bolsa. La economía, ¿lo resistirá? Japón declina, como mínimo, hacia una recesión “técnica” con dos trimestres consecutivos de contracción; Alemania está mejor, pero no tan lejos visto su estancamiento. Y sabremos de los destrozos en China, pero -ojos que no ven, corazón que no siente- nunca nos mostrarán la adición. Wall Street puede, y suele, ignorar al mundo, y más si le conviene. De hecho, si cayó el viernes 1%, fue por una factura doméstica: el informe PMI (IHS Markit) reveló la primera caída de la producción desde octubre de 2013. ¿El villano? El virus infame. ¿Escapará EE.UU. de sus garras? La curva de los bonos volvió a invertirse. Señal de recesión en ciernes. Falló el año pasado. ¿O tal vez se apresuró? La economía está mejor de lo que se cree (el índice líder voló 0,8% en enero) y mucho más robusta que Europa y Japón. Pero ¿cómo se explican los mínimos de la tasa de 30 años? Y, ya que estamos, ¿pari passu con la Bolsa en sus máximos? ¿Y la fiebre del oro? ¿Se perdió la brújula por el virus de la codicia? No necesariamente. Hay un racional que les da la derecha a todos. No hay recesión en camino sino un riesgo en alza de recesión. No es lo mismo. La marcha atrás puede evitarse. Lo dijo Jay Powell en el Congreso: estamos alertas. Las tasas bajan por los peligros que acechan y también por la solución prevista. Los futuros ven una o más bajas de tasa como el escenario más probable en junio (60%). La Fed de Powell sería el Albert Sabin de nuestro tiempo: te vacuna y te salva, y todo con un terrón de azúcar.