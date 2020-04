Créditos a tasa 0: las principales dudas y consultas de los monotributistas

“Recibimos infinidad de consultas en el estudio y, por lo que pude hablar con colegas, les pasó lo mismo. En los medios se dijo que el crédito ya está disponible, pero aún no está habilitado en el sistema de la AFIP. Se supone que va a estar la semana que viene”, resumió a este medio el tributarista Federico De Luca, quien enumeró las principales preguntas que le realizan sus clientes: “La principal consulta es si van a obtener el crédito o no. Qué trámites debe hacer y cómo puede acceder. La segunda consulta es cuál va a ser el monto que le corresponde, porque todos creen que será $150.000, pero ese es el tope: a muchos le corresponde menos. Y la tercera es cuándo lo van a cobrar: la realidad es que hasta que no esté habilitado el sistema, no lo podemos saber”.