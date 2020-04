El BCRA instó a los bancos a no cobrar comisiones a créditos MiPymes

Debido a la baja implementación de las medidas oficiales respecto a los préstamos a MiPymes y ante el cobro de comisiones no estipuladas, el Banco Central instó a las entidades financieras privadas a "respetar la norma de tasas de interés en operaciones" y a "no cobrar ningún tipo de comisión". En caso de no hacerlo, advirtió que los créditos "no serán computables para la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos prevista".