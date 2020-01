Criptomonedas ofrecen opciones para "saltar" el cepo, ahorrar o invertir

Además del oficial, el “solidario”, el blue, el MEP y el CCL, en el mundo de las criptomonedas existe el denominado “dólar Dai”. Su cotización ronda los $74 y, según afirmó Mariano Di Pietrantonio, community lead de Maker Dao (firma que está detrás de esta criptomoneda), no tiene límites a la hora de comprar o vender. “La demanda y las opciones crecieron enormemente. Cada vez hay más servicios. Desde la plataforma Buenbit, por ejemplo, es posible comprar Dai en pesos y se puede pasar de Dai a dólares. De esa forma, no pagás ni el 30% y no tenés límite”, afirmó el especialista a Ámbito Financiero. El proceso, según contó, es sencillo: “Depositás vía banco los pesos, se acreditan en la cuenta y comprás los Dai en la plataforma. Podés dejarlos o comprar dólares y los retiras”.