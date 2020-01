Despegar pagó u$s136 M por una agencia de viajes regional

BDTG es una empresa de turismo con sede en México. El 95% de sus ingresos proviene de la contratación de hoteles y otros productos de viaje no aéreos. En 2019 registró ingresos por aproximadamente u$s140 millones y obtuvo beneficios antes de impuestos por u$s 8 millones.

Del total de la facturación de BDTG, el 70% proviene de ventas en línea, un rubro donde Despegar se posicionó como líder indiscuti- da en la región. Aproximadamente el 75% de sus ingresos se genera en México, fortaleciendo aún más la presencia de Despegar en este país. Los ingresos restantes se generan principalmente en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá, entre otros.

Como operador mayorista, Best Day ofrece productos de viajes en línea a agencias de todo el mundo a través de su filial HotelDO, así como servicios de marca blanca para los principales proveedores de viajes. Además, Best Day mantiene alianzas exclusivas con las aerolíneas mexicanas más grandes. Despegar espera mantener la marca Best Day, la red de oficinas físcias y sus ejecutivos clave.

En abril de 2019, Despegar anunció la compra de las operaciones de Falabella Viajes en Chile, Colombia, Perú y Argentina. En ese momento pagó u$s27 millones por su cartera de clientes, su red física y el uso de la marca. Despegar tiene presencia en 20 países de la región, con más de 18 millones de clientes.