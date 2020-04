Deuda: advierten por propuesta dura pero con margen para negociar

Desde ya que la respuesta de los bonistas no fue unánime. Algunos fondos consultados por Ámbito señalaron que la iniciativa fue “unilateral y coercitiva”. Cabe recordar que el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que no se había logrado un entendimiento con los acreedores. Otros analistas de fondos dieron una respuesta más dura al señalar que la oferta argentina “no vale nada, ya que no se cobra ni un dólar en tres años”.