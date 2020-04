Reestructuración imprescindible de la deuda

Con los impactos del nuevo coronavirus surgieron a nivel global las preocupaciones por las implicancias que tiene el tema de la deuda, en particular en los países con menores recursos. Lo volvieron a reconocer los organismos de crédito (Banco Mundial y FMI) en un reciente comunicado conjunto: “Con efecto inmediato, y de conformidad con las leyes nacionales de los países acreedores, el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional exigen a todos los acreedores bilaterales oficiales que suspendan los pagos de la deuda de los países de la AIF (Asociación Internacional de Fomento, que presta ayuda a los países más pobres) que solicitan la indulgencia”. La propuesta alcanza a unos 76 países, entre los que no está Argentina, que no ingresa en dicha clasificación, aunque carga de todas formas con una dura mochila en sus espaldas, que reduce el margen de acción para la implementación de las distintas políticas que se precisan en esta coyuntura. Creo que, en el caso de esos países, la única deuda sostenible es “deuda cero”.