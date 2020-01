El dólar "solidario" desplomó las ventas de pasajes al exterior

Si bien el escenario actual es complicado, las agencias rezan para que en marzo la situación se “normalice”, al menos un poco.

Hasta ayer, la venta de pasajes al exterior no incluía aún el impuesto del 30%. Sin embargo, la AFIP reglamentó finalmente el gravamen. De esta manera, los turistas a los que no se les haya cobrado el impuesto desde la entrada en vigencia de la ley tendrán que abonarlo ya sea a través de un Volante Electrónico de pago (VEP) en AFIP o bien, figurará en el próximo resumen de la tarjeta de crédito o débito con el que se haya abonado el gasto.

Vale recordar que aquellas operaciones que fueron realizadas antes de la entrada en vigencia de la ley no están alcanzadas por el impuesto PAIS.

“Desde el 23 de diciembre en todo lo que es terrestre aplicamos el impuesto porque entendimos que la norma ya regía desde ese día. En cuanto a vuelos, lo que hicimos fue subir los precios para protegernos hasta que esté claro todo y no vender. Esa fue nuestra estrategia. Ahora aclaramos que la compra no incluye el impuesto y hasta que la aerolínea no lo incorpore se lo va a cargar AFIP”, comentó Martín Romano, country manager de Atrápalo.

La caída de las ventas fue un denominador común en todas las plataformas y agencias consultadas. “Desde el 23 de diciembre en adelante se abrió una incertidumbre inmensa donde nadie entendía cómo se liquidaba el impuesto. Después de esa fecha se acabaron las consultas para vuelos internacionales y todo pasó a ser producto nacional”, aseguró Matías Mute, de Promos Aéreas.

Mientras tanto, las quejas por parte de los agentes de viajes que ven perder sus clientes no cesan. Un importante actor del sector que pidió no ser identificado aseguró que “es chino trabajar así, hay que resolver un crucigrama de preguntas y respuestas para saber cuánto puede salir un viaje”.

Entre las novedades que trajo la reglamentación promulgada ayer surge que el impuesto se aplicará a todos los pasajes al exterior que vendan las aerolíneas que operan en el país, lo cual incluye a Aerolíneas Argentinas.

Como ya se había aclarado, los servicios de transporte terrestre de pasajeros a países limítrofes no están alcanzados por el impuesto.