Fuerte suba del dólar en la Bolsa a casi $95 (la brecha supera 45%)

Alimentada por una lluvia de pesos en el mercado, junto a la incertidumbre por la renegociación de la deuda, la demanda de dólares se acrecentó ayer y los tipos de cambio implícitos que se negocian en el ámbito bursátil se dispararon hasta $4,25, llegando el “contado con liqui”, a superar los $94, para que la brecha cambiaria cruce sin escalas el 40%. El proceso alcista en estas cotizaciones se venía gestando gradualmente en las últimas semanas, ya que la fuerte expansión monetaria, producto de la fuerte emisión de pesos, venía siendo “amortiguada” por la mayor necesidad transaccional de la moneda local por parte de los agentes económicos, ante la cuarentena obligatoria, que busca limitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Pero, evidentemente, con el transcurrir de los primeros días de abril los tiempos se han acelerado, producto además de la incertidumbre que genera la renegociación de la deuda soberana, con la creciente posibilidad de un default. A ello, tampoco debe soslayarse una coyuntura compleja a nivel internacional por los efectos que provoca la pandemia en todas las economías de los países, entre ellos, la devaluación de las monedas emergentes frente al dólar, que termina presionando también al peso argentino. En ese marco, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -que se obtiene a partir de la compra y venta de acciones o bonos con el fin de fugar divisas- se disparó $4,25 al récord de $94,69. Por lo tanto, la brecha con el mayorista trepó al 45,3%. De manera similar, el dólar MEP -que surge de la compra y venta de bonos en la Bolsa Porteña- escaló $3,83 a $94,27, por que dejó un spread del 44,7% con la cotización que se opera en el MULC (cerca de los $65). “Tanto el dólar MEP como el CCL vuelven a recuperar valores, porque nadie quiere tener pesos ociosos. Habían bajado los últimos días de marzo y principios de abril, debido a la desdolarización para hacer frente al descalce de compromisos en pesos resultante del parate de la actividad “, explicó el analista Fernando Camusso, de Rafaela Capital. Así, mientras “se desliza el dólar oficial, y no sin volatilidad, la brecha con el dólar Bolsa (MEP) o CCL, no tiene otra dirección que ir para arriba”, pronostica Camusso. Juan Paollicchi, analista de Eco Go, dijo a este medio que “el factor principal de la suba es el excedente de pesos, potenciado por la bajísima tasa de caución, que este miércoles se operó al 2,2% anual. “Esa tasa casi te está regalando pesos, y contribuye al enorme exceso de liquidez, que suma a la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar con la deuda, con un eventual default, es la tormenta perfecta para que la brecha suba”, indicó. Por el lado de la oferta de dólares en la Bolsa, operadores coincidieron en que el parking, o la obligación de cinco días de mantener los bonos en cartera hasta poder venderlos contra pesos, limita claramente la liquidez de la divisa, presionando aún más los precios, de por sí, ya recalentados por la coyuntura. Mientras tanto, el dólar blue continuó casi sin negocios referenciales ante la falta de operadores en el mercado dada la cuarentena dispuesta por el Gobierno hasta el próximo lunes. Operadores dijeron que se escucharon valores esporádicos de $85 por dólar para la venta. Muy distinta fue la performance para el tipo de cambio en el mercado oficial, absolutamente regulado por el BCRA. Allí, el dólar turista cedió tres centavos a $87,19 en bancos y casas de cambio, porque el promedio del billete minorista bajó dos centavos a $67,07, al tiempo que en el Banco Nación cerró estable a $66,45 en el canal electrónico.