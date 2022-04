Lo que se dice en las mesas

Otra vez, el “destino”, sobre todo cambiario, parece estar en manos de los hombres de campo, porque si no liquidan al ritmo esperado por el Gobierno y el mercado, habrá turbulencias. Es lógica la inquietud que reina entre la gente del mercado, porque si en un trimestre donde la cosecha fina, con buenos precios y liquidaciones récords, el BCRA no pudo acumular reservas, qué pasará después. Ahora viene la gruesa. A rezar. Y sobre llovido, mojado, dicen los operadores locales, porque la última subasta del Tesoro fue un llamado de atención, dado que no se pudo hacer el roll-over de todo el vencimiento. Encima algunos agitan el fantasma del reperfilamiento, ¡que fue creado por un gobierno de derecha!, por lo que nadie tiene ningún seguro cambiario. Cierto es que el temor a un reperfilamiento involuntario no está en el corto plazo, pero sí será clave el 2023.