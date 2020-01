Reacomodamiento del dólar en el comienzo de 2020: MEP subió $3,19

“Por el momento, el dólar MEP es la mejor opción para comprar dólares debido a que no tiene el impuesto del 30%, no tiene límite de cantidad, su velocidad y seguridad, y por último y no por eso menos importante, su precio más accesible”, indicaron desde Rava. En el inicio del período estival, por su parte, el dólar solidario -que lleva el recargo del 30% por compra de divisas para atesoramiento o turismo- subió un centavo y cerró a $81,90 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito. Sucedió en simultáneo con el avance del oficial a $63.