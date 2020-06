Arriazu: "El PBI del segundo trimestre caerá 18%"

El confinamiento impide el funcionamiento de la economía. Si no se puede hacer intercambio, se produce destrucción inmediata de PBI. Se calcula que esa destrucción en términos anualizados es equivalente al 30%.

No hay un dilema entre salud pública y salud económica. El objetivo de toda la humanidad debería ser cómo minimizar el sufrimiento y la muerte que provocan ambas cosas.

Toda la expansión fiscal fue hecha en base monetaria. Está hecha para que las personas puedan comer, y por eso todavía no se refleja en presiones inflacionarias; aparte de eso, gran parte de esa expansión quedó en Leliq y en pases.

El dinero salió, volvió al sistema y quedó esterilizado.

En Argentina todas las hiperinflaciones que hubo no fueron inmediatamente después de una emisión. Todas fueron cuando el tipo de cambio oficial se escapó porque el Gobierno se quedó sin reservas.

Con la deuda Argentina hizo un proceso largo confuso, sin programa y con una propuesta inaceptable porque decía que todos los intereses corridos hasta el momento no se pagan, que durante tres años no se paga ningún interés, después de eso que iba a empezar a pagar medio por ciento y que iba a terminar en el 2,5% que es la mitad de lo que paga México, que es investment grade. Yo diría que van a llegar a un acuerdo. Esto resuelve un problema, pero no el del confinamiento.

Todavía no veo problemas, pero obviamente que si seguimos en confinamiento seis meses más, no hay nada que quede en pie.