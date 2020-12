Economía canjeó títulos en pesos por u$s750 M (espera baja del CCL)

En esta operación de canje el Gobierno recibió 188 ofertas que totalizaron un monto de u$s1077 millones, alrededor de un 43% más del total anunciado. La mayor demanda se concentró en el AL30, por el que Economía recibió 133 ofertas por el equivalente u$s 648,7 millones, de los que terminó adjudicando u$s400 millones y recibiendo a cambio títulos por $22.700 millones de pesos. Por el AL35 recibió 55 ofertas por el equivalente a u$s429,1 millones, pero colocó u$s350 millones a cambio instrumentos en pesos por $17.412 millones. En total, la Secretaría de Finanzas logró patear vencimientos por el equivalente a $40.112,5 millones que estaban concentrados en los primeros cinco meses de 2021.

Desde los despachos del Palacio de Hacienda vieron la dinámica de la licitación con buenos ojos. Explicaron en diálogo con Ámbito que, en comparación con la misma operación realizada en noviembre, se recibieron menos ofertas y atribuyeron esto a que, en contexto de mayor intranquilidad como el que se vivía en ese momento -que calificaron como de “histeria” o “pánico”-, los mercados tienden a sobre reaccionar. Fue el 20 de octubre el día en el que Economía comunicó un cambio en la orientación de las políticas restrictivas anunciadas en septiembre (que habían generado un aumento en la cotización de los dólares financieros y el blue tocó los $195) y que, según la lectura oficial, comenzó a brindar un escenario de mayor tranquilidad a los agentes financieros. “Es parte de una mayor nomalización”, explicaron.

Los funcionarios también se refirieron a los cálculos que hicieron algunos analistas sobre cuál es el costo en términos de tasa de interés de la emisión de estos títulos en dólares. Según la lectura de Economía, no se puede hablar de “colocación” porque es una operación de “conversión de activos”. E hicieron una aclaración técnica: aún si se quisiera calcular, habría que tomar una tasa ponderada, porque hay dos instrumentos. La tasa del 16% de la que se habla en el mercado toma solo como referencia el AL30. “Aun cuando filosóficamente no estamos de acuerdo, si se quisiera persistir en ese enfoque habría que corregir el cálculo que se hace en esa lectura”, remarcaron.

Según Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, “hay dos maneras de verlo: una es que están emitiendo deuda al 17% y la otra opción es que están emitiendo deuda al 6,5% pero les están dando dólares a precio oficial a los fondos financieros”. La explicación es la siguiente: el canje por bonos en dólares es una “promesa de pago que hoy se vende en el mercado a 37 dólares y de ahí surge la tasa de alrededor del 17%”, dice Rajnerman. Pero, si en lugar de valuar el dólar a 150 se valúa a $85, lo que obtienen quienes ingresan en el canje entregando sus títulos en pesos son más dólares y ahí está implícita la tasa del 6,5%.

Lo que sí reconocen los funcionarios nacionales es que de esta operación surge un tipo de cambio implícito. Los cálculos oficiales hablan de un valor del dólar de $140,50 “similar a lo que está hoy el MEP o el CCL”. Hoy los dólares financieros cerraron en $141,82 (MEP) y $143,72 (CCL).

Desde el entorno de Martín Guzmán explican que estas operaciones fueron pensadas para darle salida a los fondos de inversión extranjeros que quedaron atrapados luego de la imposición del cepo y que habían entrado al país por el alto rendimiento del carry trade. “Lo que se está haciendo es limpiar los efectos de la bicicleta financiera del proceso del gobierno anterior”, remarcaron.

“Estos fondos estructuralmente no quieren estar en pesos, y van a cambiarse, no importa el mecanismo, de pesos a dólares”, detallaron desde Economía. “Cada política económica, cada medida, se tiene que comparar con respecto a una alternativa. Y toda alternativa es peor. No es una medida simpática. Pero cualquier alternativa o no hacer nada es peor”, insistieron.

En la lectura del gobierno, la primera operación de canje realizada a comienzos de noviembre “fue clave para tranquilizar y contener los dólares alternativos y contribuyó a la estabilización financiera al brindar un horizonte de mayor certidumbre”. “El no hacer nada resultaría, como consecuencia de la actitud desestabilizante de algunos fondos, en una brecha cambiaria muy elevada que daña el funcionamiento de la economía”, remarcaron desde el Gobierno.