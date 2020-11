Economía colocó $10.000 M y dice que devolverá más adelantos a BCRA

“La licitación tuvo una gran participación de inversores minoristas (más de 190 ofertas fueron presentadas en el tramo no competitivo)”, detalló Finanzas en un comunicado tras conocerse el resultado de la licitación. Las vías de ingreso de los inversores minoristas son, principalmente, dos: bancos y Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).

Con este resultado, Economía inicia el mes con financiamiento neto positivo, uno de los objetivos que persigue para poder devolver adelantos transitorios al Banco Central. “Durante el último bimestre se apunta a renovar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses y obtener financiamiento neto de mercado por hasta un 10% respecto al total de vencimientos de dicho período”, dijeron desde Hacienda.

“Cualquier incremento de financiamiento neto que supere ese umbral será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia monetaria por parte del Banco Central”, informaron. Este mes, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, vencen alrededor de $231.000 millones en AT.

El financiamiento que el Tesoro recibe por parte del Banco Central puede ser por dos vías: adelantos transitorios (AT) y transferencias de utilidades. En el caso de los AT, tienen un tope: pueden ser equivalentes al 10% de la base monetaria o al 12% de la recaudación de los últimos 12 meses. En lo que va de 2020, el total de Adelantos que recibió el Tesoro ascendió a $508.720 millones. Según datos de la consultora Ecolatina, el stock a octubre de Adelantos Transitorios alcanzó los $1,38 billones y el límite extraordinario es de $1,21 billones. Desde el mercado interpretaron que la decisión de Guzmán de devolver los AT estaba vinculada con haber llegado a los límites permitidos y que, con esa descompresión, gana espacio para el año que viene.

Este viernes, Finanzas debe pagar intereses del Bono del Tesoro Badlar Privada +100 PBS con vencimiento el 5 de agosto de 2021 (TB21). El resto del mes, el Tesoro debe enfrentar pagos por alrededor de 335.000 millones según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El vencimiento más abultado corresponde al Bonte 2020 (TN20), que entre amortización e intereses representa $170.159 millones que Economía deberá pagar el 21. El segundo vencimiento de magnitud es de una Lede (S30N0) que amortiza $90.580 millones el 30 de noviembre. Y el tercer mayor vencimiento del mes corresponde a una Lecer (X13N0) que tiene una amortización de $56.595 millones el 13 de noviembre. Por los abultados vencimientos, el Ministerio de Economía convocó a 5 licitaciones en noviembre.