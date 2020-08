Feletti: "Preocupa que el superávit comercial no se refleje en el nivel de reservas"

A continuación el diálogo que mantuvo con Ámbito:

Periodista: Se ha planteado una polémica en torno de si hay que dejar de vender u$s200 por mes al público o hay que mantenerlo. ¿Cuál es su mirada al respecto?

Roberto Feletti: Respecto de lo que es la compra minorista, primero tenemos que ver que durante el primer semestre del año, de acuerdo con cifras oficiales del BCRA, la salida de dólares por ese concepto fue en torno de los u$s2.200 millones y hay u$s300 millones que se fueron por compras con tarjeta que después fue decreciendo. Por eso no me parece que haya que restringir.

P.: ¿Donde hay que mirar entonces a su criterio?

R.L.: Lo que me preocupa más es que en el primer semestre hubo u$s8.100 millones de saldo favorable de balanza comercial y a pesar de que los pagos de deuda se restringieron a partir de abril eso no se reflejó en el nivel de reservas. Yo creo que es más importante asegurar la liquidación de divisas provenientes de las exportaciones que restringir el mercado minorista.

P.: ¿Cree que habría que hacer algo en el Contado con Liquidación?

R.L.: El denominado “contado con liqui” se ha disparado. Pero habría que ampliar el parking. Lo que llaman así el es tiempo que uno tiene los bonos antes de venderlos en el exterior después de un tiempo que son 5 días. Creo que si por lo menos coyunturalmente se ampliara el plazo del parking a 10 días o 15, como era en su momento, probablemente se desalentarían las operaciones de “contado con liqui”. Igual eso no impacta en las reservas.

P.: Respecto de la liquidación de divisas de parte de los exportadores, ¿supone que la demoran?

R.F.: Me preocupa que el superávit comercial no se refleja en el nivel de reservas. Pensemos que en el primer semestre del año se produce la liquidación de divisas por la cosecha. Es el semestre donde la oferta de dólares aumenta.

P.: ¿Qué impacto puede tener el canje para aflojar las tensiones con el dólar?

R.F.: Yo creo que si se logra un éxito en el proceso de reestructuración de la deuda, va a ser un alivio importante por los próximos 5 años de vencimientos. Si uno tiene un programa financiero consistente y además un superávit de balanza, la verdad es que la presión deviene de que la brecha de las otras cotizaciones es alta respecto del tipo de cambio oficial y si uno logra desalentar ese esquema va a estar mejor.

P.: ¿Piensa que habría que dejar correr un poco el oficial y atacar por el otro lado al “contado con liqui” y al MEP?

R.F.: Yo el tipo de cambio oficial lo veo razonable. No lo movería, si hay superávit de balanza comercial. Lo que pasa que si se genera un clima a través de los mercados de cambio alternativos de que vas a mover el tipo de cambio oficial, te vas a encontrar con la profecía autocumplida. Los importadores anticipan pagos y los exportadores demoran la liquidación. Pero creo que eso no hay que hacerlo. Lo que no hay hoy es acumulación de reservas y es por donde hay que trabajar, y por otro lado me parece que hay que acortar la volatilidad del “contado con liqui” a partir de un parking mayor.

P.: Una de las ideas que circulan en el mercado es que luego del canje con los nuevos bonos puede subir la oferta de estos y por ese lado bajar el precio para el CCL…

R.F.: Yo creo que el mercado de bonos una vez producido el canje,lo digo por la experiencia de 2005 y 2010, tiende a normalizarse. Un papel que es más estable en su cotización a pesar de ser más liquido no alienta al CCL. Hoy algunos están aprovechando la suba para hacerse de liquidez, y otros aguardan para entrar al canje, pero una vez cerrado eso habrá mayor estabilidad

P.: Hoy economistas y consultoras coinciden en que va a haber un rebote fuerte de la economía. ¿Cual es su mirada al respecto?

R.F.: Los indicadores de mayo y junio respecto de la fuerte baja de abril es que se desacelera la caída y evidencian que los estímulos a la demanda que puso el Gobierno como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el ATP, los créditos a monotributistas y los créditos a tasas del 24% a empresas, están dando resultados. En abril, cuando no estaban esos estímulos, la caída fue potente, en mayo ya fue menor y en junio aún menor. Todo hace pensar lo que es un clásico de la economía argentina: con la capacidad que tiene de dar respuestas a ese conjunto de estímulos a la demanda, protección del mercado interno, la recuperación va a ser potente. Los indicadores de mayo y junio permiten ser optimistas. Si uno estabiliza el frente externo, se mantiene el superávit comercial con una buena administración, vamos a tener una recuperación potente.

P.: ¿Cómo ve entonces la inflación, ya que para poder poner en marcha esos estímulos hubo que emitir mucho?

R.F.: Las políticas del macrismo con el déficit cero y emisión cero dejaron al país bastante desmonetizado. El coeficiente de monetización de la Argentina a diciembre de 2019 eran 19 puntos del PBI, cuando la monetización de la economía es históricamente del 24 a 25 puntos. Lo que hizo el Gobierno fue apelar a la principal fuente de financiamiento para sostener el déficit fiscal para amortiguar el impacto de la pandemia y acompañó con eso un mayor nivel de monetización. Estamos en niveles históricos. No tenemos niveles altísimos en relación al PBI. Mi impresión es que si la economía se recupera, la brecha fiscal va a terminar cerrándose porque nuestra recaudación es muy atada al ciclo y por otro lado el crecimiento de los medios de pago va a hacer que se siga manteniendo la relación de 24 a 25 puntos del PBI. Es decir que una salida de crecimiento económico acomoda la variable monetaria a la demanda de pesos.

P.: ¿Es posible el mercado de deuda en pesos?

R.F.: Le doy la razón al ministro de Economía, Martín Guzmán, en lo relacionado a la necesidad de crear un mercado de deuda en pesos que permita sostener parte del déficit fiscal en parte con financiamiento en vez de emisión. Si se recupera la actividad lo que hay que tratar luego es que la recaudación fiscal vaya por arriba del gasto. En segundo lugar va a haber como fuente de recursos el mercado en pesos y tercero una mayor demanda pesos. Otro punto a ver son los instrumentos de absorción monetaria, las Leliq. Creo que una tarea pendiente del Gobierno a futuro es tratar de transformarlas en créditos al sector privado, porque eso ya es dinero emitido.