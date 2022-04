Grobocopatel: "El impuesto a la renta inesperada es un disparate"

En declaraciones al programa Esta mañana, emitido por radio Rivadavia, el ejecutivo sostuvo que el campo "es parte de la solución, no del problema", y expresó que "hablar con la gente del campo es fundamental".

Además, puso énfasis en la falta de agenda en ciertos temas indispensables para la gente: "Hoy, el debate público se centra en cosas poco importantes. Se necesita hacer tanto en simultáneo, que a veces aparecen temas de la agenda política como una nimiedad. Que no se hable, que no haya acuerdos, no es un buen camino".

En ese sentido, expresó: "Hay una inflación galopante, hay un tercio de la población fuera del mercado laboral registrado, hay tantos problemas que pareciera que estamos bailando en el Titanic".

Según el ejecutivo, la gravedad de estos problemas no tienen una única solución con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por último, cuestionó a Alberto Fernández: "No transmite una idea de hacia dónde vamos, si es que tiene esa idea", se quejó.

¿En qué consiste el impuesto a la renta inesperada?

El impuesto a la renta inesperada, que busca elevar la alícuota de ganancias para casos particulares, con el fin de gravar el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, fue presentado el lunes pasado por el ministro de Economía Martín Guzmán y por el Presidente. El proyecto tiene como objetivo gravar la rentra extraordinaria de los sectores vinculados a la suba de los precios internacionales. De esta manera se busca busca cobrar una alícuota sobre las empresas que tengan ganancias netas imponibles superiores a los $1.000 millones en 2022.

"Esta es sólo una condición necesaria, no suficiente, porque esa ganancia neta además deberá haber aumentado de manera significativa y el margen de ganancia tiene que ser anormalmente elevado. Además, se agregará un criterio que si la renta inesperada se canaliza a la inversión productiva se reducirá la alícuota a tributar", detalló Guzmán en la presentación.