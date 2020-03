Ni una "V" ni una "U": hay que prepararse para una "media luna"

El mundo se va anoticiando diariamente de una nueva realidad, ante un shock nunca antes experimentado. Para algunos apocalípticos como Gerald Celente, de The Trends Journal, “la mayor depresión ya ha comenzado”. Explica, entre otras cosas, que “nunca en la historia del mundo los políticos han cerrado el mundo entero, o la mayor parte de él, destruyendo la vida de las personas y sus negocios”. “Nuestros líderes están cerrando la economía y la gente irá a la bancarrota, aumentarán las tasas de suicidio y de crímenes, y otros males más. Esto nunca se había hecho antes. No solo Wall Street está cayendo sino la economía real y sobre todo la pymes, comercios y la clase media. Eso no tiene precedentes...”. Para Celente la cura será peor que la enfermedad.